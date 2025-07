mozione-di-sfiducia-a-von-der-leyen,-ue:-propaganda-russa-tenta-di-indebolire-l’unione

Milano, 20 lug. (askanews) – “Tentativi di polarizzare e indebolire l’Unione europea” da parte di “attori strettamente legati alla propaganda russa”. Lo ha detto Thomas Reigner, portavoce per la Difesa e l’Economia digitale della Commissione europea. “Sfruttano opportunisticamente eventi politici o discussioni nell’UE, per distorcere il dibattito politico, diffondere teorie del complotto o screditare i politici europei. La stampa libera e indipendente in Europa, così come i fact-checker e i ricercatori, hanno un ruolo importante da svolgere per far progredire la comprensione della questione” ha aggiunto.

“Seguiamo da tempo le operazioni russe contro l’Ue e la presidente della Commissione” Ursula von der Leyen. “I fact-checker indipendenti hanno chiaramente identificato tali operazioni nel contesto della mozione di censura”, ha dichiarato il portavoce della Commissione Ue.

Intanto Mosca vuole lanciare contemporaneamente fino a 2.000 droni verso l’Ucraina, ha detto il capo del Centro situazionale tedesco per Kiev, generale Freuding.