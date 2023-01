MPI Italia porta la 32ma convention in Sicilia

Dal 7 al 9 luglio la meeting industry si riunisce a Siracusa

Roma, 25 gen. (askanews) – MPI Italia punta ancora sul Sud Italia e, dopo il successo della 31ma Convention 2022 in Puglia, sceglie la Sicilia per ospitare la 32ma edizione della Convention Annuale del capitolo italiano dell’associazione internazionale dei meeting professional MPI. I professionisti nazionali della meeting industry saranno invitati a riunirsi al Mangia’s Brucoli Resort, dal 7 al 9 luglio 2023, che si è aggiudicato la candidatura per l’atteso appuntamento associativo, orientando i riflettori su Siracusa e Catania.

In primavera, Catania accoglierà un retreat del consiglio direttivo MPI Italia per portare avanti la macchina organizzativa dell’evento, partendo dalla valorizzazione della filiera MICE locale che ha già precostituito un comitato organizzativo, avvalendosi delle professionalità del Mangia’s Brucoli Resort, MDF Incentives & Slow Tours ed Eclittica Creating Emotions.

Giuseppina Cardinale, presidente MPI Italia 2022-2023, commenta: “Siamo entusiasti che la tanto attesa 32^ Convention approderà in Sicilia e ci riempie di soddisfazione poterlo fare sapendo al nostro fianco partner come il Mangia’s Brucoli Resort e altre eccellenze locali, che hanno portato avanti la candidatura con grande passione e determinazione. Ringraziamo tutti loro per aver creduto in maniera incondizionata nel valore che MPI e la sua community di professionisti generano sul territorio”.

“Non posso nascondere la mia incontenibile gioia nel portare la prossima Convention in una regione incantevole come la Sicilia. L’energia del Vulcano ci ha già travolti e siamo all’opera per un programma creativo, ricco di contenuti di ispirazione e momenti sociali pieni di autenticità territoriale per trasmettere il valore di una destinazione che ha tanto da offrire a noi professionisti della Meeting & Event Industry, e sapere di poter contare sul supporto di soci e partner di valore ci fa intravedere una edizione imperdibile”, ha la President Elect MPI Italia, Alessia Di Raimondo, siciliana e impegnata da anni nella promozione della destinazione a livello internazionale.

Un ottimo esordio MICE per la struttura parte della collezione Mangia’s Resorts & Clubs che a giugno inaugurerà il completamento dei lavori di restyling e riclassificazione in 5* stelle. “E’ un onore per Mangia’s Resorts and Clubs accogliere la 32ma Convention MPI Italia. Per l’industria dell’hospitality è fondamentale il comparto MICE e, in particolare in Sicilia, il Brucoli Resort e le altre strutture della nostra catena alberghiera sono attrezzate per offrire un servizio di alta qualità rispondendo alla forte richiesta manifestatasi sin dall’autunno scorso per il 2023 e 2024”, ha commentato il CEO Mangia’s, Marcello Mangia: “Crediamo fortemente in MPI, leader di settore e nostro partner, per uno sviluppo del settore MICE in Sicilia e Sardegna”.

continua a leggere sul sito di riferimento