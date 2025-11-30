mps-mediobanca,-tajani:-giorgetti-sempre-corretto,-attacchi-fuori-luogo

Roma, 30 nov. (askanews) – “Io ho la massima fiducia nel ministro Giorgetti che si è sempre comportato correttamente, quindi attaccare il ministro Giorgetti è fuori luogo. Noi lo difendiamo perché ribadiamo che si è sempre comportato correttamente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all’assemblea di Noi moderati in corso a Roma

“Possiamo avere avuto anche delle opinioni diverse sulla questione della Golden Power, sulla base giuridica, ma questo non ha nulla a che vedere con la correttezza del suo comportamento, un conto sono le scelte politiche e un conto è la correttezza. Quindi io ribadisco che il ministro Giorgetti ha la mia piena fiducia e il sostegno di Forza Italia, quindi rispingiamo al mittente le accuse che gli vengono rivolte”, ha aggiunto.