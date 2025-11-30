domenica, 30 Novembre , 25

Milano, 24enne violentata fuori da un locale del centro

(Adnkronos) - Una ragazza di 24 anni ha...

Zecchino d’Oro, oggi domenica 30 novembre: la finalissima

(Adnkronos) - Oggi, dalle ore 17.20 alle ore...

Tre attivisti italiani feriti da coloni in Cisgiordania. Netanyahu chiede la grazia a Herzog

(Adnkronos) - Quattro attivisti stranieri - tre italiani...

Ucraina, nuovi raid russi. Delegazione Kiev negli Usa per negoziati

(Adnkronos) - Mentre proseguono gli attacchi russi in...
mps-mediobanca,-tajani:-giorgetti-sempre-corretto,-attacchi-fuori-luogo
Mps-Mediobanca, Tajani: Giorgetti sempre corretto, attacchi fuori luogo

Mps-Mediobanca, Tajani: Giorgetti sempre corretto, attacchi fuori luogo

AttualitàMps-Mediobanca, Tajani: Giorgetti sempre corretto, attacchi fuori luogo
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 30 nov. (askanews) – “Io ho la massima fiducia nel ministro Giorgetti che si è sempre comportato correttamente, quindi attaccare il ministro Giorgetti è fuori luogo. Noi lo difendiamo perché ribadiamo che si è sempre comportato correttamente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all’assemblea di Noi moderati in corso a Roma

“Possiamo avere avuto anche delle opinioni diverse sulla questione della Golden Power, sulla base giuridica, ma questo non ha nulla a che vedere con la correttezza del suo comportamento, un conto sono le scelte politiche e un conto è la correttezza. Quindi io ribadisco che il ministro Giorgetti ha la mia piena fiducia e il sostegno di Forza Italia, quindi rispingiamo al mittente le accuse che gli vengono rivolte”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.