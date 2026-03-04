mercoledì, 4 Marzo , 26

Iran, offensiva di terra: migliaia di curdi attaccano

(Adnkronos) - Le milizie curdo-iraniane hanno lanciato un'offensiva...

Iran, i 4 obiettivi di Trump: la lista della Casa Bianca

(Adnkronos) - "In una scala da zero a...

Lazio-Atalanta, Sarri e Palladino ammoniti per proteste. Cos’è successo in semifinale di Coppa Italia

(Adnkronos) - Maurizio Sarri e Raffaele Palladino vengono...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd scendono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia e il Pd calano,...
HomeAttualitàMps, ok cda a lista: Palermo, Passera e Vivaldi indicati per ruolo...
mps,-ok-cda-a-lista:-palermo,-passera-e-vivaldi-indicati-per-ruolo-ad
Mps, ok cda a lista: Palermo, Passera e Vivaldi indicati per ruolo Ad
Attualità

Mps, ok cda a lista: Palermo, Passera e Vivaldi indicati per ruolo Ad

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Milano, 4 mar. (askanews) – Via libera dal cda di Mps alla lista da 20 nomi per il rinnovo del board previsto con l’assemblea di aprile: Fabrizio Palermo, Corrado Passera e Carlo Vivaldi sono indicati come possibili candidati al futuro posto di amministratore delegato. Lo si apprende da fonti finanziarie. Confermato alla presidenza Nicola Maione.

Il board ha quindi recepito la proposta del Comitato nomine che ha escluso l’attuale amministratore delegato, Luigi Lovaglio, dalla lista del cda. Servivano almeno 10 voti su 14. Sulla decisione del Comitato hanno pesato i rischi per l’incertezza dell’inchiesta milanese, soprattutto alla luce delle recenti parole del procuratore di Milano, Roberto Pellicano, nel corso di un’audizione al Senato. Lovaglio ha dato un “supporto fondamentale” al presunto concerto tra Delfin e Caltagirone, ha detto alla vigilia della presentazione del piano di aggregazione. Piano accolto comunque con freddezza dal mercato.

La palla passa ora all’assemblea del 15 aprile. A decidere saranno i voti degli azionisti presenti che, secondo le nuove regole della Legge capitali, si esprimeranno nella seconda votazione consigliere per consigliere.

Rar

Previous article
Iran, Tajani sente Rubio: “Preoccupazione per l’allargamento del conflitto”
Next article
Lazio-Atalanta, Sarri e Palladino ammoniti per proteste. Cos’è successo in semifinale di Coppa Italia

POST RECENTI

Attualità

Iran, Pd-M5s-Avs cercano intesa su risoluzione

Roma, 4 mar. (askanews) – Si lavorerà fino a domattina nel ‘campo largo’ per provare a mettere insieme una mozione unitaria sulle comunicazioni del governo...
Attualità

Ciclismo, Santiago Buitrago trionfa al Trofeo Laigueglia

Roma, 4 mar. (askanews) – Santiago Buitrago trionfa al Trofeo Laigueglia 2026. Il colombiano della Bahrain Victorious conquista la prima classica della carriera al termine...
Attualità

Meloni ‘chiede’ il voto alle Camere sui sistemi di difesa ai paesi del Golfo. E va al Colle

Roma, 4 mar. (askanews) – Una giornata cominciata con un nuovo vertice a palazzo Chigi con intelligence e ministri, e finita al Quirinale per confrontarsi...
Attualità

Iran, Meloni ‘chiede’ voto Camere su sistemi difesa a Golfo. E va al Colle

Roma, 4 mar. (askanews) – Una giornata cominciata con un nuovo vertice a palazzo Chigi con intelligence e ministri, e finita al Quirinale per confrontarsi...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.