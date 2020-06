Mps e Amco hanno approvato il progetto di bad bank. I cda delle due società, informa una nota, hanno dato il proprio via libera al “progetto relativo alla scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica da parte di Mps in favore di Amco di un compendio composto da crediti deteriorati, attività fiscali, altre attività, debito finanziario, altre passività e patrimonio netto”.

Il progetto, sottolinea il comunicato, “è subordinato al verificarsi di una serie di condizioni, prima fra tutte la positiva valutazione da parte della Banca Centrale Europea che dovrà analizzare anche gli impatti e la sostenibilità patrimoniale dell’Operazione per Mps”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Mps: via libera a Bad Bank con Amco proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento