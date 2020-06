Mr. Iglesias 2 su Netflix: trama e cast della serie Tv comica

Riaprono le scuole, almeno sul piccolo schermo. È in arrivo Mr. Iglesias 2 su Netflix, la serie Tv con protagonista il comico e doppiatore statunitense Gabriel Iglesias e ambientata in un liceo americano. La comedy segue le vicende di un insegnante che lavora al Woodrow Wilson High School, in California, cercando di aiutare gli studenti più dotati a sviluppare il loro potenziale. Reduce da una storia di alcolismo, Gabe Iglesias frequenta abitualmente gli incontri degli alcolisti anonimi. La prima stagione è stata pubblicata sulla piattaforma Netflix nel 2019; il secondo ciclo di episodi è disponibile dal 17 giugno 2020.

Mr. Iglesias 2 su Netflix: la trama della serie Tv

La serie racconta le vicende di un professore di storia che lavora presso la scuola pubblica, la stessa da cui si era diplomato. Gabe Iglesias scopre che alcuni studenti sono stati presi in considerazione come i più dotati della scuola e selezionati per scoprire il loro potenziale, così da alzare il prestigio dell’istituto. Gabe inizialmente gareggia con altri colleghi per ottenere il posto di insegnante, e alla fine riesce a spuntarla. Il suo compito sarà quello di aiutare gli alunni a sviluppare le proprie capacità.

In Mr. Iglesias 2, Gabe continuerà ad insegnare storia ai suoi studenti del liceo pubblico a Long Beach, California, aiutandoli anche nella sfera privata. In questa stagione, il signor Iglesias farà in modo che la sua studentessa migliore, Marisol, e il suo compagno di studi, Mikey, si frequentino. Allo stesso tempo, Gabe troverà anche l’amore grazie alla complicità della preside Paula, decisa a trovare al protagonista la sua anima gemella. Ci riuscirà?

Mr. Iglesias 2: cast e personaggi della comedy Netflix

Nel cast di Mr. Iglesias 2 tornano Gabriel Iglesias nel ruolo dell’insegnante di storia protagonista della serie; Sherri Shepherd interpreta Paula Madison, preside della Woodrow Wilson High con tre divorzi alle spalle; Jacob Vargas interpreta Tony Ochoa, ex insegnante di storia e migliore amico di Gabe; Maggie Geha è Abigail “Abby” Spencer, la neo insegnante di storia al Woodrow Wilson High; Richard Gant è Ray Hayward, ex professore di Gabe e Tony che ancora lavora nella vecchia scuola; Cree Cicchino è Marisol Fuentes, alunna preferita di Gabe; Fabrizio Guido nel ruolo di Mikey Gutierrez, uno degli alunni non proprio brillanti di Gabe.

