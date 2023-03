Chiuderà, con un grandissimo spettacolo, il Supereroi tour

Milano, 27 mar. (askanews) – Mr.Rain annuncia il suo concerto al forum di assago a Milano il prossimo sabato 18 novembre 2023 che chiuderà, con un grandissimo spettacolo di musica, il Supereroi tour.

Mr.Rain rivela al suo pubblico la grande notizia con un video emozionale che lo riprende durante il tragitto verso il Forum completamente bendato e del tutto all’insaputa dell’annuncio del grande concerto del 18 novembre. Nel video l’artista, al centro del Forum vuoto e tolta la benda, mostra tutta la sua sorpresa e la sua immensa commozione.

L’artista rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Supereroi (Warner Music Italy) certificato doppio platino, con all’attivo quasi 800M di stream, 14 platino e 5 oro, festeggerà il suo compleanno allo scoccare della mezzanotte del 18 novembre, proprio sul palco del Forum di Assago.

L’apertura delle prevendite è prevista per domani, martedì 28 marzo, a partire dalle ore 15.00 sui circuiti Ticketone e Dice.

In attesa del grande evento di novembre Mr.Rain sarà live a partire dal 6 aprile nei club, in un tour già sold out da settimane, mentre il 27 giugno partirà da Roma il tour estivo che lo porterà in giro per tutta l’Italia e a grande richiesta sono state aggiunte 3 nuove date: 17 agosto – Alghero – Anfiteatro di Alghero; 19 agosto – Aosta – Forte di Bard; 22 agosto – macerata – Sferisterio.

Mr.Rain, l’autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato con Supereroi il grande pubblico. Nel giro di pochi giorni dall’uscita Supereroi ha scalato tutte le classifiche: a partire da Spotify, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes; al n.2 della classifica ufficiale Fimi/Gfk per 6 settimane di fila consecutive. SUPEREROI è tra i brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok con 204M totali, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio e il video che ha oltre 20 milioni di views.

continua a leggere sul sito di riferimento