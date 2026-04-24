mtv:-con-“umbria-wine-trekking”-una-primavera-fitta-di-appuntamenti

Milano, 24 apr. (askanews) – Il Movimento turismo del vino Umbria rilancia “Umbria Wine Trekking” con un calendario primaverile di appuntamenti fino a giugno che coinvolge diverse aree vitivinicole regionali, da Montefalco (Perugia) a Orvieto, fino al territorio di Perugia, Assisi, Bettona (Perugia), Marsciano (Perugia) e Collazzone (Perugia). Dopo la prima edizione autunnale, il progetto torna con una formula che unisce camminate tra vigneti e sentieri, visite in Cantina e degustazioni finali.

L’iniziativa, organizzata assieme a Assoguide, punta a legare la conoscenza del vino a quella del paesaggio, attraverso percorsi che attraversano filari, uliveti, boschi, campagne e borghi. Il calendario sfrutta la stagione primaverile, quando la campagna umbra cambia volto rispetto ai mesi della vendemmia e offre vigne in ripresa vegetativa, colline verdi e fioriture spontanee.

“Con il Wine Trekking vogliamo proporre un modo diverso di vivere il vino e il territorio, mettendo al centro il tempo, il paesaggio e l’incontro diretto con i produttori” ha commentato Giovanni Dubini, presidente di Movimento turismo del vino Umbria, ricordando che “la primavera è il momento ideale per questo tipo di esperienze: la natura si risveglia, i vigneti cambiano volto e il trekking diventa uno strumento privilegiato per rivelare l’identità dei nostri luoghi”.

Il programma si apre il 25 aprile a Bevagna (Perugia) con l’Azienda Agricola Mevante, nel territorio della Denominazione Montefalco, per un percorso pomeridiano ad anello tra campagna e vigne con rientro in Cantina, degustazione e light dinner. Il 26 aprile, poi il 17 maggio e il 7 giugno, l’appuntamento si sposta in località La Bruna, alle porte di Perugia, con Chiesa del Carmine, che propone un itinerario tra la valle del Monte Tezio e il borgo di Castiglion Ugolino, seguito da visita in Cantina e degustazione di vini e prodotti biologici aziendali.

A maggio il calendario entra nel vivo soprattutto nel comprensorio di Montefalco. Il 2 e il 16 maggio, poi il 6 giugno, Fongoli organizza un’escursione ad anello tra strade di campagna e tratti più naturali fino al castello di Gaglioli, con visita all’antica bottaia e degustazione di vini biodinamici. Il 3 maggio e il 13 giugno, sempre a Montefalco, Perticaia accompagna i partecipanti tra vigneti e oliveti con visita e degustazione finale.

Il 3, 17 e 23 maggio, insieme con il 7 giugno, il programma fa tappa ad Assisi con Cantina Meazzi, che propone percorsi ad anello nei boschi lungo i sentieri di Mora, con pranzo finale e degustazione dei vini aziendali. Il 9 maggio concentra più appuntamenti in contemporanea. A Colle Umberto, nel comune di Perugia, l’Azienda Agricola Carini guida un itinerario tra vigneti, ulivi e borghi medievali con degustazione conclusiva di prodotti tipici aziendali e vini. A Rocca Ripesena, nel territorio di Orvieto, Palazzone propone una passeggiata nelle campagne storiche seguita da visita in Cantina e pranzo finale. A Montefalco, il 9 maggio e poi il 13 e 14 giugno, Scacciadiavoli accompagna i partecipanti tra oliveti e borghi con degustazione conclusiva.

Sempre il 9 e il 16 maggio, a Bettona (Perugia), Vetunna organizza trekking tra i filari con momenti conviviali all’aria aperta e picnic con degustazione di vini. Il 10 maggio il calendario prosegue a Perugia con Goretti, che propone un percorso tra vigneti e paesaggio collinare con degustazione finale, e a Collazzone (Perugia), dove Baldassarri organizza un itinerario tra campagne e scorci rurali con pranzo.

Il 16 maggio il programma concentra altri appuntamenti nel territorio perugino. A Sant’Enea, nel comune di Perugia, Chiorri propone una passeggiata tra vigne e borghi con aperitivo panoramico. Nello stesso giorno, a Marsciano (Perugia), Cantina La Spina abbina al trekking la visita del castello e la degustazione, mentre Vetunna replica la proposta già prevista tra i filari di Bettona. Il 17 maggio si torna a Bevagna con La Fonte Azienda Agricola, che propone un percorso nella campagna circostante con degustazione finale in Cantina.

Il calendario prosegue fino a giugno e consolida una proposta diffusa che coinvolge alcune delle aree più rappresentative del vino umbro. Le giornate iniziano dalle 8.30 con l’accoglienza in azienda e proseguono dalle 9 con la partenza dei trekking, secondo le modalità previste dalle singole Cantine. L’iniziativa è aperta anche alle famiglie e prevede la partecipazione dei bambini dai dieci anni in su.