Per chi non rispetta le regole anti-contagio si prevede una sanzione amministrativa con il “pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000”. È quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge che arriva sul tavolo del Cdm di oggi.

“I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e immediatamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia. Il presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato riferisce mensilmente alle Camere sulla misure adottate ai sensi del presente decreto”. E’ quanto si legge in una bozza del decreto, ancora suscettibile di modifiche,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Multe fino a 4 mila euro per chi non rispetta le regole: la bozza del decreto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento