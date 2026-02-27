venerdì, 27 Febbraio , 26
MUN ROME 2026, Tomassini: formiamo i giovani leader di domani
Evento di chiusura organizzato da Young Organization

Roma, 27 feb. (askanews) – “Siamo qui per l’evento di chiusura MUN ROME 2026 organizzato da Young Organization, una no profit internazionale che si occupa di informare e formare studenti provenienti da tutto il mondo sia delle scuole superiori che delle università. Oggi siamo al quartier generale della FAO per la nostra cerimonia di chiusura. È stato un modo per far toccare con mano ai nostri studenti quello che è una realtà internazionale e una delle istituzioni internazionali più importanti al mondo. Siamo convinti e siamo sicuri che riuscendo a formare i giovani leader del domani, riusciremo ad avere un impatto importante e solido in quello che è il futuro, naturalmente delle istituzioni, ma di tutto, di tutto il nostro Paese. Io, come Nicholas Tommasini, presidente della Young Organization, mi impegno a organizzare eventi in tutta Europa e dal 2027 a New York e a Tokyo, al fine di avvicinare i giovani alle istituzioni internazionali, diffondere la cittadinanza globale e sottolineare l’importanza delle soft skills in tutte le carriere internazionali”.Così Nicholas Tommasini, presidente della Young Organization.

