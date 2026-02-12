giovedì, 12 Febbraio , 26

Capelli e allarme extension, possono contenere sostanze pericolose: lo studio

(Adnkronos) - Un 'veleno per capello' nelle chiome...

Milano Cortina, Zelensky contro il Cio: “Squalifica Heraskevych favore a Russia”

(Adnkronos) - “Il coraggio conta più delle medaglie”....

Enrica Bonaccorti oggi a La volta buona, la lotta contro il tumore al pancreas

(Adnkronos) - Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi, giovedì...

Dalla famiglia reale 12 milioni di sterline ad Andrea per zittire Giuffre: “Soldi mai restituiti”

(Adnkronos) - Andrew Mountbatten-Windsor ricevette in prestito 12...
mundys,-adr-colloca-con-successo-sustainability-linked-bond-da-500-mln-di-euro
Mundys, Adr colloca con successo sustainability-linked bond da 500 mln di euro

Mundys, Adr colloca con successo sustainability-linked bond da 500 mln di euro

NewsMundys, Adr colloca con successo sustainability-linked bond da 500 mln di euro
Redazione-web
Di Redazione-web

Emissione di 500 milioni di euro, dedicata ad investitori istituzionali

Adr ha comunicato di aver completato con successo l’emissione di un bond legato alla sostenibilità, il quale allinea i costi di indebitamento agli obiettivi ecologici dell’azienda.

Questo bond del valore di 500 milioni di euro, rivolto a investitori istituzionali, ha una scadenza di 8 anni e prevede un rimborso in un’unica volta nel mese di febbraio del 2034, con una cedola annuale fissa del 3,625%.

Il prezzo di emissione è stato stabilito al 99,530%, mentre il rendimento effettivo a scadenza è di 3,694%. Il closing dell’emissione è previsto per martedì 17 febbraio 2026.

“Adr, parte del Gruppo Mundys che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino – si legge in un comunicato -, rafforza così la propria strategia finanziaria con un totale di debito etichettato “Esg”, che ora supera il 78%, dopo l’emissione del primo Green Bond nel 2020 e di tre Sustainability-Linked bonds (SLBs) nel 2021 (primo operatore aeroportuale a livello globale), nel 2023 e nel 2025.

Il nuovo bond legato alla sostenibilità dimostra l’elevata affidabilità di Adr nel panorama internazionale, avendo collocato oltre l’80% presso investitori esteri, e ha ricevuto un forte interesse da parte di operatori specializzati in investimenti Esg (Environmental, Social and Governance), con ordini complessivi che superano di tre volte l’importo messo a disposizione”.

L’operazione è stata gestita da un consorzio di banche, tra cui Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas Cib, Crédit Agricole CIB, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, Société Generale e UniCredit (B&D), che hanno ricoperto il ruolo di “joint bookrunners”. Crédit Agricole Cib ha inoltre agito come “Sustainability Structuring Agent”. La documentazione relativa alla nuova emissione è stata preparata con l’assistenza degli studi legali Legance e A&O Shearman.

Giovanni Lombardi Stronati

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.