Muore a 21 anni per sedare una rissa

AGI – Era intervenuto per difendere un suo compagno di scuola e, per questo “affronto”, è stato massacrato e ucciso dal gruppo rivale, composto da quattro giovani di età compresa tra 22 e 26 anni. Questa la fine di Willy Monteiro, il 21enne picchiato a morte nella notte a Colleferro, vicino Roma.

I quattro, identificati e arrestati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro, hanno tutti precedenti. In particolare, due sono stati coinvolti e indagati per lesioni e sono conosciuti ad Artena come praticanti di sport da combattimento.

Il dramma è avvenuto nella notte a largo Oberdan,

