muore-colpito-dal-taser,-salvini:-“noi-stiamo-con-i-carabinieri”

ROMA – “Noi stiamo coi Carabinieri”. Lo scrive su X il vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la notizia dei cinque carabinieri indagati a Napoli dopo la morte in ambulanza lo scorso 6 ottobre di un cittadino, Anthony Ihaza Ehogonoh di 35 anni, colpito con il taser nel quartiere Chiaia . La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi.

