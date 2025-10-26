domenica, 26 Ottobre , 25

Due anziani morti in casa in Valle d’Aosta, intossicazione da monossido

(Adnkronos) - Due anziani, di 84 e 81...

Il ‘forza Sinner’ di Vespa a Le Iene. E Jannik firma la bandiera “a Bruno con affetto”

(Adnkronos) - Polemica sulla Coppa Davis, Jannik Sinner,...

Serie A, Torino-Genoa 2-1: successo in rimonta per Baroni

(Adnkronos) - Successo in rimonta del Torino sul...

Multa a Report, Garante privacy: “Non si contesti indipendenza delle decisioni”

(Adnkronos) - "Il Garante per la protezione dei...
muore-in-casa,-la-trovano-dopo-un-anno.-l’ultimo-messaggio-a-chatgpt:-“aiutami”
Muore in casa, la trovano dopo un anno. L’ultimo messaggio a ChatGpt: “Aiutami”

Muore in casa, la trovano dopo un anno. L’ultimo messaggio a ChatGpt: “Aiutami”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMuore in casa, la trovano dopo un anno. L'ultimo messaggio a ChatGpt: "Aiutami"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
A 23 anni muore da sola in casa, nessuno se ne accorge per un anno. Prima di morire, chiede aiuto a ChatGpt. E’ la drammatica vicenda con protagonista la 23enne Charlotte Leader, trovata morta nella sua casa di Bolton, in Inghilterra, a luglio. Il decesso, come riferiscono i media britannici, sarebbe avvenuto ad agosto 2024. 

La ragazza, come ha spiegato la famiglia, soffriva di disturbi alimentari. Nessun parente, a quanto sembra, si è preoccupato per l’assenza di contatti con la giovane. I rapporti tra Charlotte Leader e i suoi familiari erano cessati a settembre 2021. 

Il corpo è stato trovato dalle forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nell’appartamento. Nell’abitazione, nessun segno di effrazione e nessuna anomalia: niente droga e nulla collegabile all’ipotesi di suicidio. Le autorità hanno ricostruito gli ultimi mesi di vita della giovane: “Soffriva di disturbi, aveva problemi di salute mentale ma si era allontanata dai servizi sociali e respingeva le persone, era diventata un’estranea per la famiglia”. 

L’esame del cellulare della giovane ha evidenziato gli ultimi messaggi, inviati il 30 luglio 2024 a ChatGpt. “Aiutami, sono andata a procurarmi del cibo”, il messaggio della ragazza. La replica del chabot: “Sembri non convinta riguardo all’idea di prendere cibo”. “E’ cibo che non volevo, è frustrante”, le parole della ragazza. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.