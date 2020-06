Muore in un incidente stradale a 14 anni Vittoria De Paoli. Aveva recitato con Capotondi

Vittoria De Paoli, 14 anni, attrice, è morta in un incidente stradale. Aveva recitato nella sua prima fiction quando di anni ne aveva soltanto 10. Per lei la sua giovane vita aveva preso già un indirizzo netto: amava recitare e da grande avrebbe voluto continuare a fare l’attrice.

Per questo motivo studiava canto e danza, oltre che recitazione. L’incidente stradale è avvenuto la scorsa notte quando era stata accompagnata dalla madre a una festa di amici. Poi un giro in Vespa con un amico di 16 anni, che ha perso il controllo del mezzo provocando l’incidente in cui è morta Vittoria.

