Muore per un cocktail di droghe il figlio dello scrittore Ventrella

AGI – È il figlio dello scrittore Gerardo Ventrella il giovane di 25 anni morto la notte scorsa per un cocktail di droghe a Lido di Camaiore, in Versilia, episodio per il quale anche il padre è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Proprio nel suo libro dal titolo “Il mio quartiere”, pubblicato da Feltrinelli nel 2007, Ventrella racconta apertamente, rivolgendosi al figlio morto la scorsa notte, la propria esperienza nel mondo della droga e la dura lotta per uscire dal tunnel della tossicodipendenza.

Secondo quanto si è appreso, il ragazzo era partito da Torino per andare a trovare il padre nella sua casa di via don Minzoni,

