L’Atalanta spumeggiante e dominante ammirata nella Serie A post lockdown si è vista solo a tratti al Gewiss Stadium in occasione della partita contro il Bologna. Ma dopo l’1-1 contro l’Hellas Verona stavolta alla formazione di Gasperini basta un guizzo di Muriel al 62′ per vincere 1-0 contro la squadra di Mihajlovic e conquistare il secondo posto in solitaria, almeno per una notte. In particolare nel primo tempo è l’equilibrio a dettare i ritmi in campo. E nei primi minuti di gioco c’è spazio per un’occasione a testa. Prima sui piedi di Duvan Zapata che dal vertice sinistro dell’area non crea problemi a Skorupski.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Muriel stende il Bologna, l’Atalanta è seconda per una notte proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento