“Io sono perché ci sia una grande unità nazionale, come un pò ha indicato il nostro presidente Berlusconi. Fare vedere che le istituzioni sono unite, consapevoli, responsabili. È un forte messaggio che si deve dare ai cittadini e credo che sia responsabilità dei politici e di chi siede in Parlamento”. Lo ha detto Graziano Musella, deputato e commissario provinciale a Milano di Forza Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia di Stampa Italpress, parlando della crisi di governo. Per Musella si tratta di “una crisi molto complessa” con “tante variabili” in una situazione in cui “si sta brancolando un po’ nel buio”.

L’articolo Musella “Serve unità nazionale, su candidato per Milano valutiamo” proviene da Notiziedi.

