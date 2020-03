Una tela di Vincent Van Gogh è stata rubata nella notte dal museo di Singer Laren, cittadina a est di Amsterdam, che era chiuso per l’emergenza coronavirus.

L’opera, ‘Giardino della canonica a Nuenen in primavera’, era stata prestata da un altro museo olandese, il Groninger, per una mostra. Il suo valore è stimato in sei milioni di euro.

I ladri hanno sfondato una porta a vetri del museo e hanno prelevato la tela. L’antifurto è scattato e la polizia è arrivata sul posto ma i malviventi si erano già dileguati.

Il furto, ha riferito il direttore dell’istituzione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Museo chiuso per virus, sparisce un Van Gogh proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento