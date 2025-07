musetti-basilashvili-a-wimbledon:-orario,-precedenti-e-dove-vederla

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo dopo l’infortunio al Roland Garros e a Wimbledon 2025 apre la sua stagione sull’erba. Oggi, martedì 1 luglio, il numero 7 del ranking (semifinalista lo scorso anno a Londra) affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili (numero 126) nel primo turno dello Slam inglese. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e in streaming.

Il match tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili, in programma sul campo numero 2, inizierà non prima delle 13:30. I due si sono già affrontati due volte nel 2022, con un bilancio che racconta equilibrio: vittoria di Musetti al Masters 1000 di Parigi, successo del georgiano nel torneo di Stoccarda.

Dove vedere Musetti-Basilashvili? Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.