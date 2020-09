Non si interrompe la favola di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia di tennis. Dopo aver vinto tre match di qualificazione e aver eliminato Stan Wawrinka al debutto nel main draw, il 18enne toscano ha battuto 6-2 6-4 un altro ex top 5, il giapponese Kei Nishikori. Prestazione di alto livello per il giovane azzurro, numero 249 del ranking mondiale, ma già certo di entrare nella top 200 grazie ai risultati ottenuti a Roma. “Sono felicissimo – ha ammesso Musetti, che domani tornerà in campo negli ottavi di finale – Sono orgoglioso di me stesso, dovevo confermare la vittoria con Wawrinka e Nishikori è un avversario completamente opposto,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Musetti continua a sognare al Foro Italico, Fognini ko proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento