Musetti-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti in finale nel torneo Atp di Atene con un doppio obiettivo. L’azzurro oggi 7 novembre – in diretta tv e streaming – affronta il serbo Novak Djokovic nella sfida per il titolo e per la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Con il trionfo, Musetti supererebbe il canadese Felix Auger-Aliassime in classifica e conquisterebbe l’ottavo posto, l’ultimo utile per partecipare alle Finals. 

 

Nel ranking, Musetti è nono con 3840 punti e punta al sorpasso ai danni di Auger-Aliassime, ottavo a quota 3845. In teoria, anche perdendo in finale, Musetti avrebbe ancora una chance che è però legata esclusivamente ad eventuali decisioni sorprendenti di Djokovic. Il serbo 38enne potrebbe rinunciare alle Atp Finals per chiudere la sua stagione e guadagnare una settimana di riposo. La Serbia non partecipa alle Final Eight di Coppa Davis dal 18 al 23 novembre: senza Atp Finals, Djokovic potrebbe già programmare il prossimo anno. 

 

Musetti, che va a caccia del terzo titolo della carriera e del primo stagionale, sfida Djokovic per l’undicesima volta. L’azzurro, nei 10 precedenti, ha conquistato solo una vittoria: nel 2023 si è imposto negli ottavi di finale sulla terra rossa di Montecarlo. L’ultimo confronto diretto risale alla scorsa primavera. Sul cemento di Miami, negli ottavi, Djokovic ha vinto in 2 set. 

 

La finale Musetti-Djokovic si gioca non prima delle 17. Il match sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV. 

 

 

 

 

