musetti-e-sonego-conquistano-il-derby-azzurro-nel-doppio:-fratelli-berrettini-battuti

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego vincono il derby azzurro contro Jacopo e Matteo Berrettini al super tie break, nel primo turno del doppio degli Internazionali d’Italia 2025. Dopo un primo set vinto dai fratelli Berrettini 7-6, Musetti-Sonego conquistano il secondo 6-2 e il super tie break 10-8. Agli ottavi la coppia azzurra sfiderà la coppia, numero due del mondo, Heliovaara/Patten.

I Berrettini partono forte in risposta, conquistano tre palle break, e trasformano la terza. Sonego è poco incisivo, Musetti sembra affaticato dopo il match vinto con Nakashima in mattinata. Il pubblico della SuperTennis Arena è diviso: da una parte l’emozione di vedere due fratelli combattere l’uno per l’altro, dall’altra la bellezza del rovescio a una mano di Musetti. Ma il toscano non c’è e i Berrettini allungano piazzando un altro break. “Forza Lorenzi!” urla una signora in tribuna, e il pubblico ride. Forse sarà stato proprio il suo incitamento, ma da quel momento i ‘Lorenzi’ iniziano a entrare finalmente in partita. Musetti fa il Musetti, Sonego incanta sotto rete con una bella palla corta. Gli scambi si allungano, i fratelli si conquistano tre palle break, gli altri due azzurri le annullano una dopo l’altra. Musetti, salito di livello con il passare dei punti, e Sonego continuano a salire: e pareggiano i conti al decimo game e portano il set al tiene tie break, dominato e vinto dai Berrettini, che conquistano così il primo parziale 7-6.



La reazione di Sonego e Musetti è immediata. I due azzurri piazzano due break in apertura e strappano subito nel punteggio, con i Berrettini che sembrano subire le volèe del torinese e il dritto del toscano. Matteo cala di condizione, Jacopo sembra spaesato. E così il secondo set è un dominio Musetti-Sonego, che vincono 6-2 e portano il match al super tie break. Musetti e Sonego continuano a macinare punti, mentre i Berrettini non riescono a reagire. I due fratelli si arrendono 10-8, con Musetti e Sonego che volano così agli ottavi di finale.



Jacopo Berrettini, fratello di Matteo, ha 26 anni e nel ranking Atp occupa la posizione numero 336. Entrato nel tabellone principale di doppio degli Internazionali d’Italia 2025 grazie a una wild card, non è la prima volta che giocava con il fratello. Era infatti accaduto già a livello giovanile, poi nei tornei di Cagliari, quando nel 2021 raggiunsero la semifinale, a Firenze nel 2022 e ad Acapulco nel 2023. Nonostante sia due anni più giovane del fratello, è stato proprio lui a spingere verso il tennis Matteo, che inizialmente preferiva le arti marziali.

è stato proprio Berrettini ‘senior’ a raccontare il fratello in varie interviste, descrivendolo di carattere più tranquillo e riflessivo rispetto a lui. Jacopo, in ogni caso, pur non avendo ancora fatto il suo ingresso nell’elite del tennis mondiale come Matteo si è tolto qualche soddisfazione proprio negli ultimi anni, scalando il ranking Atp. Dalla 878esima posizione Jacopo Berrettini ha raggiunto la top 350 della classifica mondiale grazie ai quarti di finale raggiunti, nel 2024, allo Szczecin Open, Challenger che si tiene in Polonia.