Musetti elimina Shelton all’Atp Miami, oggi agli ottavi c’è Alcaraz

(Adnkronos) – Un Lorenzo Musetti in forma smagliante vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il toscano ha battuto lo statunitense Ben Shelton 6-4 7-6(5) e ora ad aspettarlo c’è già Carlos Alcaraz, che ha sconfitto 6-2 6-4 il francese Gael Monfils. La vittoria di Musetti porta a quota tre, insieme a Sinner e Arnaldi, gli italiani in campo oggi, martedì 26 marzo 2024, una cosa che non era mai successa sul cemento.

“E’ il match più bello degli ultimi mesi, sento di aver fatto tutto bene e di aver ritrovato il vero Lorenzo in campo, a livello di maturità, di scelte, di fisicità”, ha detto Musetti. “Mi sentivo bene e ho contrastato un giocatore che per caratteristiche è forse il prototipo di giocatore che a me non piace. Me la sono goduta, ho fatto pochi gratuiti, poche scelte sbagliate. Mi sono divertito”.

Nella giornata di oggi si disputeranno tutti gli ottavi di finale. Quello tra Alcaraz e Musetti sarà il terzo incontro previsto sul campo principale, non prima delle 20.30 italiane.

Ad aprire il programma sarà Matteo Arnaldi che alle 16 italiane affronterà Tomas Machac, puntando deliberatamente a centrare il primo quarto di finale in un Masters 1000. Jannik Sinner giocherà invece contro l’insidioso Christopher O’Connel lterzo match sul Grandstand, in linea di massima non prima delle 20.

Gli incontro verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Tennis e saranno visibili in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.