lunedì, 10 Novembre , 25

‘Belve’ slitta di una settimana, Fagnani spoilera ospite: “Ci sarà Malgioglio”

(Adnkronos) - Salta l'appuntamento di martedì 11 novembre...

Usa, Trump concede grazia all’ex sindaco di New York Giuliani e ad altri 76

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald...

L’estate di San Martino non delude, stop alla pioggia arrivano beltempo e temperature miti

(Adnkronos) - L'estate di Sana Martino non delude....

Arezzo, elicottero disperso sull’Alpe della Luna: proseguono le ricerche

(Adnkronos) - Sono ancora senza esito le ricerche...
musetti-fritz-oggi-alle-atp-finals:-orario,-precedenti-e-dove-vederla
Musetti-Fritz oggi alle Atp Finals: orario, precedenti e dove vederla

Musetti-Fritz oggi alle Atp Finals: orario, precedenti e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOMusetti-Fritz oggi alle Atp Finals: orario, precedenti e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo per realizzare un sogno inseguito una stagione. Oggi, lunedì 10 novembre, l’azzurro affronta l’americano Taylor Fritz nel primo match delle Atp Finals di Torino. Il toscano, finalista perdente nell’Atp 250 di Atene, ha staccato in extremis il pass per il ‘Torneo dei maestri’ grazie alla rinuncia di Novak Djokovic. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

Il match tra Musetti e Fritz nel Gruppo Jimmy Connors inizierà non prima delle 14. L’azzurro conduce 3-2 nei precedenti contro l’americano e ha avuto la meglio negli ultimi tre confronti (tutti risalenti al 2024). 

Il match tra Musetti e Fritz sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati. Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Tennis Tv. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.