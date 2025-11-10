musetti-fritz-oggi-alle-atp-finals:-orario,-precedenti-e-dove-vederla

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo per realizzare un sogno inseguito una stagione. Oggi, lunedì 10 novembre, l’azzurro affronta l’americano Taylor Fritz nel primo match delle Atp Finals di Torino. Il toscano, finalista perdente nell’Atp 250 di Atene, ha staccato in extremis il pass per il ‘Torneo dei maestri’ grazie alla rinuncia di Novak Djokovic. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Il match tra Musetti e Fritz nel Gruppo Jimmy Connors inizierà non prima delle 14. L’azzurro conduce 3-2 nei precedenti contro l’americano e ha avuto la meglio negli ultimi tre confronti (tutti risalenti al 2024).

Il match tra Musetti e Fritz sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati. Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Tennis Tv.