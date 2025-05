musetti-galan-al-roland-garros:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo per il secondo turno del Roland Garros 2025. Oggi, mercoledì 28 maggio, il tennista azzurro affronterà il colombiano Daniel Galan. Nel primo turno del torneo, il numero 7 del ranking ha superato il tedesco Hanfmann. Ecco i precedenti tra i due, l’orario del match e dove vederlo in tv e streaming.

La sfida del secondo turno del Roland Garros tra Lorenzo Musetti e Daniel Galan andrà in scena mercoledì 28 maggio, alle 11. E i precedenti? Contro il colombiano Daniel Galan, l’azzurro è avanti 3-0. Due di queste vittorie sono arrivate sulla terra rossa: l’ultima proprio l’anno scorso al Roland Garros.

Musetti-Galan, così come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.