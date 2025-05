musetti-in-semifinale-a-madrid,-ora-sfida-con-draper

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti in semifinale all’Atp Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, testa di serie numero 10, nei quarti di finale supera il canadese Gabriel Diallo per 6-4, 6-3 in 1h29′. In semifinale se la vedrà con il britannico Jack Draper, numero 5 del tabellone, che ha avuto la meglio su Matteo Arnaldi per 6-0, 6-4.

Musetti, alla seconda semifinale di fila in un Masters 1000, ha superato il momento chiave sul 5-4 del primo set: ha annullato 4 palle break che avrebbero consentito a Diallo di tornare in carreggiata e ha chiuso il parziale al secondo set point.

“Probabilmente non ho mostrato il mio tennis migliore, ma la cosa importante era vincere, a prescindere da come stessi giocando”, ha detto Musetti, sicuro di entrare nella top ten del ranking. “Non sentivo la palla come nel match precedente ma sapevo che sarebbe stata una partita dura, soprattutto a livello mentale: sono riuscito a rimanere concentrato fino all’ultimo punto. Sono orgoglioso di essere in semifinale”, ha aggiunto il toscano.