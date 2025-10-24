musetti-moutet:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro gioca oggi, venerdì 24 ottobre, contro il francese Corentin Moutet, numero 36 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Musetti nei turni precedenti del torneo ha battuto il serbo Medjedovic all’esordio e l’argentino Etcheverry agli ottavi, superato nella tarda serata di ieri in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Moutet invece ha battuto il bosniaco Dzumhur e il russo Medvedev.

La sfida tra Musetti e Moutet è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, non prima delle ore 20.15. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, negli ottavi dell’ultimo Atp di Buenos Aires, dove l’azzurro si è imposto in due set.

Musetti-Moutet sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.