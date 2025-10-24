venerdì, 24 Ottobre , 25

Omicidio Piersanti Mattarella, le intercettazioni di Piritore: “Sto male da quando mi hanno convocato”

(Adnkronos) - "E’ da quando ci hanno convocato...

Engineering-Fulcrum insieme per cloud federato europeo multi-provider

(Adnkronos) - Engineering, leader italiano della trasformazione digitale...

Michael Jordan torna… a fare canestro: “Ero nervoso”

(Adnkronos) - Michael Jordan torna su un campo...

Moby, raggiunta intesa con Antitrust su quadro impegni condivisi

(Adnkronos) - Moby ha definito un quadro di...
musetti-moutet:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv
Musetti-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

Musetti-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOMusetti-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro gioca oggi, venerdì 24 ottobre, contro il francese Corentin Moutet, numero 36 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Musetti nei turni precedenti del torneo ha battuto il serbo Medjedovic all’esordio e l’argentino Etcheverry agli ottavi, superato nella tarda serata di ieri in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Moutet invece ha battuto il bosniaco Dzumhur e il russo Medvedev. 

 

La sfida tra Musetti e Moutet è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, non prima delle ore 20.15. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, negli ottavi dell’ultimo Atp di Buenos Aires, dove l’azzurro si è imposto in due set. 

  

Musetti-Moutet sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.