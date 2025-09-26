venerdì, 26 Settembre , 25

Musetti si arrabbia a Pechino, cosa succede nel match con Mpetshi Perricard

DALL'ITALIA E DAL MONDOMusetti si arrabbia a Pechino, cosa succede nel match con Mpetshi Perricard
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti perde le staffe e se la prende con il pubblico di Pechino. L’azzurro, nel corso del match vinto contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, nel corso del tie-break del secondo set si infuria dopo un errore di dritto. 

 

 

Il microfono a bordo campo cattura le parole del toscano, che impreca in italiano ad alta voce. “Tossiscono sempre ‘sti caz.. di cinese. Tossiscono sempre, caz.. Tossiscono ogni 3 secondi”, dice Musetti, rivolgendosi forse al proprio angolo. Quindi, per sottolineare il ‘disturbo’ provocato da qualche spettatore, Musetti tossisce in maniera plateale prima di riprendere il gioco. Il pubblico non capisce le parole dell’azzurro e non interpreta nel modo corretto la situazione. Per questo, quando Musetti tossisce polemicamente, gli spettatori ridono. 

