mercoledì, 21 Gennaio , 26

Australian Open, oggi Paolini-Frech – Diretta

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian...

Maestrelli-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il sogno di Francesco Maestrelli incontra...

Webuild, a Lane in Florida contratti per 547 mln per progetto Westshore Interchange

(Adnkronos) - Webuild comunica che la controllata americana...

Valentino, apre oggi a Roma la camera ardente

(Adnkronos) - Apre oggi, mercoledì 21 gennaio, la...
musetti-sonego:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv
Musetti-Sonego: orario, precedenti e dove vederla in tv

Musetti-Sonego: orario, precedenti e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOMusetti-Sonego: orario, precedenti e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Derby azzurro agli Australian Open. Nella quinta giornata dello Slam di Melbourne che comincia nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, Lorenzo Musetti sfida Lorenzo Sonego, amico e compagno di doppio, – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo. Musetti ha esordito superando il belga Raphael Collignon, ritiratosi sul 2-1 per l’azzurro, nel primo turno, mentre Sonego ha vinto contro lo spagnolo Taberner. 

 

La sfida tra Musetti e Sonego è in programma giovedì 22 gennaio all’1.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con Sonego che conduce con un parziale di 2-1. L’ultimo incrocio risale al terzo turno dell’ultimo Masters 1000 di Parigi, dove fu proprio Sonego a eliminare Musetti in tre set. 

 

Musetti-Sonego sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.