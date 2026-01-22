giovedì, 22 Gennaio , 26

Allenamento in palestra, meglio pesi leggeri o carichi pesanti? Lo studio a sorpresa

(Adnkronos) - In palestra è davvero necessario arrivare...

Australian Open, cori, bandiere e… Maradona: è Italia-Argentina sugli spalti per Darderi-Baez

(Adnkronos) - Italia-Argentina sugli spalti degli Australian Open...

Groenlandia, Trump dice sì all’accordo: decisivo ok a basi Usa sull’isola

(Adnkronos) - "Un accordo per sempre, infinito". Donald...

Australian Open, Medvedev non rinuncia a nazionalità russa: “Non ci ho mai pensato”

(Adnkronos) - Daniil Medvedev non cambia nazionalità. Il...
Musetti, Tartarini assente agli Australian Open: allenatore salta match con Sonego per lutto

(Adnkronos) – Assenza pesante nell’angolo di Lorenzo Musetti. Oggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano sfida Lorenzo Sonego nel derby azzurro del secondo turno degli Australian Open 2026, ma senza il suo allenatore. Simone Tartarini non è infatti alla Margaret Court Arena a causa di un lutto subito nella giornata di ieri. 

Tartarini è infatti tornato in Italia a causa della morte della madre, e per questo non è presente allo stadio per seguire la sfida tra Musetti e Sonego. Svelato quindi il mistero dell’assenza dello storico coach del numero cinque del mondo, che segue Musetti fin da giovanissimo e lo ha portato in top 5 grazie alla finale raggiunta nel torneo di Hong Kong con cui ha aperto la nuova stagione, poi persa contro Bublik. 

 

