Musetti-Tien, oggi l’azzurro in campo a Pechino – Diretta

Lorenzo Musetti in campo a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 29 settembre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 cinese. Nei turni precedenti del torneo Musetti, che ricopre la nona posizione nel ranking, ha battuto due tennisti francesi: Giovanni Mpetshi Perricard all’esordio e Adrian Mannarino agli ottavi. Tien invece ha superato prima l’argentino Francisco Cerundolo e poi un altro azzurro, Flavio Cobolli. 

In caso di vittoria Musetti sfiderebbe in semifinale il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. 

 

