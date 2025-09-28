domenica, 28 Settembre , 25
musetti-vince,-ma-il-pubblico-lo-fischia.-cos’e-successo-a-pechino
Musetti vince, ma il pubblico lo fischia. Cos’è successo a Pechino

Musetti vince, ma il pubblico lo fischia. Cos’è successo a Pechino

DALL'ITALIA E DAL MONDOMusetti vince, ma il pubblico lo fischia. Cos'è successo a Pechino
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Fischi per Lorenzo Musetti a Pechino. Il tennista azzurro ha vinto oggi, domenica 28 settembre, il match degli ottavi di finale contro il francese Adrian Mannarino, imponendosi in due set 6-3, 6-3, ma al pubblico cinese non è bastato assistere allo spettacolo in campo. Al momento dell’ingresso sul cemento dell’Atp 500 infatti, Musetti è stato inondato di fischi e qualche urlo poco carino. Il motivo? La frase pronunciata da Lorenzo durante il turno precedente, quando durante la sfida con Mpetshi Perricard, aveva sbottato: “Tossiscono sempre ‘sti caz.. di cinese. Tossiscono sempre, caz.. Tossiscono ogni 3 secondi”. 

Quelle parole hanno ferito l’orgoglio cinese, che si sono riversati sui profili social dell’azzurro per esprimere il proprio disappunto. Musetti ha poi pubblicato un post di scuse proprio su Instagram, scrivendo che “vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto con frustrazione ieri durante la mia partita. Le mie parole erano rivolte solo a pochi individui tra la folla che tossivano ripetutamente e disturbavano la partita. Non sono mai stati, in alcun modo, destinati al popolo cinese”. Parole che però, evidentemente, non sono bastate. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.