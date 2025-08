musica,-balli-e-barche-colorate-al-pride-sui-canali-ad-amsterdam

La celebre manifestazione con imbarcazioni decorate con colori vivaci

Milano, 2 ago. (askanews) – La gente si raduna lungo i canali e sui ponti di Amsterdam per assistere alla famosa parata in barca per l’orgoglio Lgbtq, con canti e balli su imbarcazioni decorate con colori vivaci. Tra i partecipanti ci sono anche aziende come Booking.com e Heineken. “È una festa, ma è anche una protesta, e vogliamo che le persone queer in tutto il mondo abbiano gli stessi diritti”, afferma la partecipante Hannah Konigs.