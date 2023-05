Musica, esce il nuovo album di Luca Barbarossa “La vertà sull’amore”

Il 2 giugno sulle piattaforme digitali

Roma, 30 mag. (askanews) – Uscirà il 2 giugno su tutte le piattaforme digitali il nuovo album di Luca Barbarossa “La verità sull’amore” (Margutta 86/OTR – distribuito da Ada Music Italy), un viaggio in 10 tracce. Partendo dalla poesia di Wystan Hugh Auden “La verità, vi prego, sull’amore”, i brani inediti dell’album affrontano, come in un’indagine, i vari aspetti di questo sentimento.

Le canzoni, pur avendo vita propria, sono parte integrante del progetto teatrale “La verità vi prego sull’amore” ideato da Stefano Massini (Tony Awards 2022) che ha voluto coinvolgere Luca fin dall’inizio. Massini firma anche il testo de “L’amore spiegato ai bambini”, una delle tracce dell’album. L’album è prodotto da Maurizio Mariani, già coinvolto nel precedente “Roma è de tutti”.

“La verità, vi prego, sull’amore” è uno show unico, dove le storie raccontate da Massini e Barbarossa avranno come comune denominatore l’amore nelle sue varie forme, l’amore per la libertà, per la verità, l’amore per la giustizia ma soprattutto l’amore lontano dai luoghi comuni. L’amore sotto la lente del microscopio, sul banco degli imputati, sul lettino dell’analista, sulla partitura dell’orchestrale. Lo spettacolo è prodotto da Savà Produzioni Creative e Otrlive.

continua a leggere sul sito di riferimento