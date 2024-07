musica,-fred-de-palma-lancia-nuovo-singolo-“passione”

Pubblicato dopo aver aperto la stagione estiva con “Notte Cattiva”

Roma, 21 lug. (askanews) – Fred De Palma, il re italiano della latin music e uno dei primi ad essere entrato nel mercato delle hit estive del nostro Paese, è pronto a tornare: è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo “Passione” (Warner Music Italy), pubblicato dopo aver aperto la stagione estiva con “Notte Cattiva” feat. Gué.

Prodotta da Jvli, “Passione” è una bachata tutta da ballare, in cui Fred De Palma racconta un sentimento romantico, quello dell’amore più profondo, che si rivela attraverso la passione di una relazione ormai finita, paragonata ad un fiore che muore nel silenzio, e che lascia il cantante con la sensazione di avere un pugnale dentro al cuore quando ripensa ai momenti trascorsi insieme alla donna amata. Con questo brano, Fred De Palma propone un altro genere legato alla tradizione musicale latina, la bachata, riprendendo le vibes anni Duemila e rifacendosi al pop latino che in quegli anni era esploso nelle classifiche americane, seguito da un grande successo in tutto il mondo. Il singolo è accompagnato dal visual video, che vede protagonista Lucrezia Troncone, star dei social con 314,5 mila followers su TikTok e 19,5 milioni di like, mentre trascorre la sua estate al mare accompagnata da “Passione”.

Fred De Palma è uno dei pochi artisti in Italia a vantare importanti collaborazioni internazionali, come quelle con la popstar brasiliana Anitta, con Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena, grazie alle quali è riuscito a conquistare un posto importante sia nel mercato musicale italiano sia in quello internazionale, posizionandosi sul podio dei singoli più ascoltati in un paese straniero grazie al singolo “Se iluminaba”, versione spagnola di “Una volta ancora” feat. Ana Mena, che si è confermato secondo brano più ascoltato in streaming in Spagna nel 2020, un risultato unico per un artista italiano. La scorsa estate, inoltre, si è esibito in concerto in apertura a Maluma, la star colombiana del reggaeton.

Con all’attivo 30 dischi di platino e 6 dischi d’oro, Fred De Palma è reduce dall’esperienza sul palco della 74ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato “Il cielo non ci vuole” (disco d’oro), brano dal mood dance che ha dimostrato la sua capacità di essere trasversale e attraversare più generi musicali.

Tra i più grandi successi dell’artista si annoverano la tripla certificazione platino del singolo “D’estate non vale” feat. Ana Mena (oltre 110,8 milioni di stream e 235 milioni di views) e i 7 dischi di platino di “Una volta ancora”, sempre in collaborazione con l’artista spagnola, che conta 178,2 milioni di stream e 290 milioni di views, seguito nel 2021 dalla versione spagnola “Se iluminaba”, brano con cui l’artista diventa il cantante italiano ad aver venduto più copie di un singolo in un Paese straniero (5 dischi di platino in Spagna). Le collaborazioni con Anitta hanno conquistato il doppio platino con “Un altro ballo” e 3 dischi di platino con “Paloma”. Nel 2021 esce la hit “Ti raggiungerò”, certificata triplo platino con 72 milioni di stream, seguita da “Extasi”, 75,8 milioni di stream e 4 dischi di platino. Nell’estate 2023 segue una nuova collaborazione con Ana Mena in “Melodia Criminal”.

Di seguito, il calendario delle date che quest’estate vedranno Fred De Palma esibirsi sui palchi dei principali festival e club, in Italia e in Europa: * 19/07 – Base – Sistiana (TS) * 25/07 – Havana Club – Malta * 27/07 – Praja – Gallipoli * 29/07 – BCM – Mallorca * 31/07 – Tropicana – Mykonos * 03/08 – Sound Valley – Frosinone * 05/08 – BCM – Mallorca * 08/08 – Punta Cana – Tropea (CS) * 11/08 – Borgo Summer Festival – S.Giovanni di Gerace (RC) * 12/08 – Praja – Gallipoli * 13/08 – Arabax Festival – Arbatax (NU) * 15/08 – Red Valley Festival – Olbia (SS) * 17/08 – Saudade Disco Club – Agrigento * 07/09 – Jade Club – Zurigo * 14/09 – Koala Maxi – Ragusa * 21/09 – Moon Club – Bellinzona