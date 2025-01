Musica fusion, in tour gli “Opera Dance Music”

Con le loro contaminazioni musicali, mix di lirica ed elettronica

Roma, 25 gen. (askanews) – Contaminazioni musicali nell’opera dance music, un mix di generi, dalla lirica all’elettronica, nati dall’idea visionaria di Roberto Passoni, dj e music producer, che trasforma i capolavori dell’opera in uno spettacolo unico e multisensoriale senza precedenti, che si basa su un approccio originale alla musica, in cui si incontrano generi diametralmente opposti. Giochi di luci e grafiche digitalirealizzate con intelligenza artificiale di ultima generazione, accompagnano queste performance dando vita ad uno show indimenticabile che fa vibrare l’anima del pubblico.

“Un modo per avvicinare le giovani generazioni all’ascolto della musica operistica grazie alla sua reinterpretazione in chiave elettronica, un mix di generi che crea nel pubblico soprattutto giovane una aspettativa molto alta, e la musica diventa performance, spettacolo, passione, e voglia di avvicinarsi a generi differenti”, ha detto Passoni, che corso degli ultimi vent’anni è stato artefice di diversi successi internazionali (fra cui il Remix di “EndlessSummer” – inno degli europei di calcio del 2012 – e l’album “Classick Dubstep” classificatosi al 6° posto della hit worldwide del genere elettronico).

Roberto Passoni è da sempre affascinato dalle contaminazioni fra generi musicali: il suo primo format del 2012 “E-mood Cinematic Orchestra” ha coinvolto un’orchestra d’archi di 24 elementi con DJ Set in cui reinterpretava i grandi successi internazionali di musica elettronica. Il Producer, nel corso della sua carriera, ha lavorato con musicisti del calibro di Pape Gurioli (grande pianista eclettico) e Francesco Santucci (Saxofonista e compositore), e attualmente si dedica interamente al format “Opera Dance Music”. Nell’ultimo concerto, in Piazza del Campo a Siena, l’evento straordinario ha visto la partecipazione di oltre 20.000 persone, che si sono emozionate e hanno ballato al ritmo delle arie più celebri dell’opera lirica, eseguite dall’innovativo DJ Set di musica elettronica accompagnato da esibizioni live di tenore, soprano e un’orchestra d’archi di 14 elementi. Dopo questo grande successo gli “Opera Dance Music” partiranno per una tournee internazionale con tappe a Dubai, Londra, Parigi, Los Angeles e Cannes (dove saranno impegnati in una grande esibizione durante il festival del cinema). Potremo anche seguirli oltre oceano negli USA e in Cina dove porteranno questa nuova visione della musica lirica celebrando le arie più famose della tradizione operistica.