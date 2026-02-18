musica-in-lutto-per-la-morte-del-paroliere-vincenzo-d’agostino

Autore per Merola, D’Alessio, Finizio, Sal Da Vinci e Fiorellino, tra i tanti

Il mondo della musica piange la scomparsa di Vincenzo D’Agostino, il poeta della canzone napoletana e italiana, spentosi ieri sera all’Ospedale del Mare di Napoli per una crisi respiratoria degenerata in arresto cardiaco. D’Agostino lascia un’eredità artistica monumentale, costruita in quarant’anni di una carriera straordinaria che conta oltre 3.600 brani e più di 20 milioni di dischi venduti nel mondo.

I suoi testi hanno dato voce ad artisti ed epoche diverse, spaziando dalla tradizione classica partenopea nelle collaborazioni con Mario Merola, Nino D’Angelo, Carmelo Zappulla e Gigi Finizio (tra gli altri), per poi scalare le classifiche pop insieme a Gigi D’Alessio e Gianni Fiorellino. Anche nell’era digitale il suo talento non ha conosciuto flessioni, come dimostra l’incredibile successo globale di “Rossetto e caffè“, interpretata da Sal Da Vinci, diventata un vero e proprio fenomeno virale capace di polverizzare ogni record di streaming e visualizzazioni.

A pochi mesi dal suo sessantacinquesimo compleanno (il prossimo 15 settembre), Vincenzo D’Agostino, nonostante stesse da mesi combattendo contro un aggressivo tumore polmonare, ha continuato a scrivere fino all’ultimo istante, regalando al pubblico un ultimo atto d’amore: il brano “Comme si bella”. Pubblicata solo pochi giorni fa e composta per il genero Gianni Fiorellino, interprete nonché autore della musica, la canzone rappresenta una appassionata dedica alla figlia Melania, sigillo finale di una vita spesa a trasformare i sentimenti in musica eterna.

La sua è stata una lunga carriera di successi cominciata a Napoli negli anni Ottanta e che ha avuto definitiva affermazione circa dieci anni dopo con l’avvio della proficua partnership con D’Alessio che ha prodotto alcune delle hit più celebri del musicista e cantante napoletano, tra cui “Annarè“, “Cient’anne“, “Non mollare mai“, “Mon Amour” e “Como suena el corazon“. Un sodalizio vincente che si è affermato anche al Festival di Sanremo con i brani “Non dirgli mai” (2000), “Tu che ne sai” (2001), “L’amore che non c’è” (2005) e “Respirare” (2012) cantato da D’Alessio in coppia con Loredana Bertè.

Oltre alla discografia, D’Agostino ha arricchito il panorama televisivo con sigle di programmi di successo come ‘Amici’, ‘Un medico in famiglia’ e ‘Campioni il sogno’, oltre a ricoprire il ruolo di Direttore Artistico del Festival di Castrocaro nel 2005 e 2006.

Il percorso di Vincenzo D’Agostino nel pluriennale sodalizio che lo vede al fianco di Gigi D’Alessio sarà presto ricordato anche sul grande schermo dove l’attore Renato De Simone lo impersonerà nel biopic “Solo se canti tu”. Diretto da Luca Miniero e prodotto da Titanus Production e Pepito Produzioni con Rai Cinema, il film racconta la giovinezza di Gigi D’Alessio (interpretato da Matteo Paolillo) e la sua colonna sonora includerà anche gli inediti “Un selfie con la vita”, “Rosa e lacrime” e “Cattiveria e gelosia”, firmati dalla coppia D’Agostino – D’Alessio e inseriti nell’album “Nuje”. I funerali si terranno giovedì 19 nella Parrocchia Santi Giovanni e Paolo in Piazza Ottocalli 23 a Napoli.

