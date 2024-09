Musica, la pianista Giuseppina Torre in concerto a Roma

Il 19 settembre al Chiostro di Campitelli del Teatro di Marcello

Roma, 17 set. (askanews) – Dopo il grande successo ad aprile del tour in Corea del Sud e dei concerti estivi in Italia, tra cui l’esibizione a Milano per La Milanesiana (rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi), la pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre il 19 settembre si esibirà presso il Chiostro di Campitelli del Teatro Marcello di Roma (Piazza di Campitelli, 9 – ore 20.30), all’interno della rassegna Concerti del Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni.

Il concerto sarà un’opportunità unica per ascoltare dal vivo le composizioni tratte da “The Choice”, il suo nuovo disco di inediti, che hanno conquistato il pubblico internazionale grazie alla loro profondità emotiva e raffinata maestria compositiva.

Inoltre, il 22 settembre, alle ore 6.45, suonerà in Piazza Bruno Bordoni a Goro (Ferrara), in un concerto all’alba sul Delta del Po nell’ambito di Scorre – Il Festival, la rassegna che valorizza la bellezza del paesaggio naturalistico e la cultura del territorio fluviale del Po, attraverso musica live, mostre, presentazioni e convegni (ingresso libero con posti a sedere).

“The Choice” è il terzo album di Giuseppina Torre, artista impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne, che ancora una volta si espone in prima persona attraverso la sua musica puntando sull’importanza della consapevolezza di sé.

Pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia in fisico e in digitale, l’album è prodotto da Giuseppina Torre, con la supervisione artistica di Roberto Cacciapaglia, registrato e missato da Gianpiero Dionigi presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio.

L’album è composto da 10 brani inediti che aprono le porte a un viaggio interiore e invitano a esplorare senza riserve la propria vulnerabilità, a rompere le barriere dell’autoconservazione e ad abbracciare la bellezza e la forza nel mostrarsi autenticamente fragili, senza la pressione di dover sempre apparire vincenti agli occhi degli altri.