Musica, “L’Amore Dietro Ogni Cosa, Andrea Crimi canta Simone Di Matteo”

Uscito il primo album al mondo interamente tratto da un’opera letteraria

Roma, 26 nov. (askanews) – È uscito il 25 novembre “L’Amore Dietro Ogni Cosa – Andrea Crimi canta Simone Di Matteo”, album per la New Music International nato dall’omonima raccolta antologica dello scrittore e giornalista Simone Di Matteo. È il primo disco al mondo ad essere integralmente concepito da un’opera letteraria e sarà presto disponibile in due formati: una versione digitale, che verrà rilasciata sulla piattaforma di streaming musicale Spotify e negli store on line, e una versione fisica in vendita esclusivamente sul sito www.lamoredietroognicosa.it in una limited-edition con tiratura di 500 copie. E proprio il sito diventerà un punto di riferimento per gli estimatori di questa antologia che dal libro prende spunto per diventare altra forma d’arte, ma sempre restando fedele a se stessa. Sul sito, tra le varie sezioni se ne trova una dedicata ai lettori. Un “Love Wall”, un muro sul quale chi vorrà, potrà inserire un proprio pensiero sull’amore, una dedica d’amore, un messaggio universale che potrà poi essere condiviso sui social dedicati al progetto.

Il 25 novembre è stata una data importante perché ha celebrato la Giornata Mondiale della Violenza contro le Donne. È la giornata che fortemente ricorda e sottolinea il valore dell’Amore verso l’universo femminile. Da qui la scelta di uscire in quel giorno, in virtù del sentimento che domina e governa il progetto: l’amore dietro ogni cosa, l’amore al primo posto.

Quella che ruota intorno a L’amore dietro ogni cosa è un’ambiziosa operazione artistico-culturale che spazia in vari ambiti. Tra scrittura, drammaturgia e cantautorato, l’antologia di Di Matteo è un’opera in continua evoluzione. Premiata all’Elsa Morante nel 2016, nel 2018 è divenuta uno spettacolo teatrale per la regia di Guido Del Vento e oggi, a distanza di ben sei anni dal suo debutto in libreria, ritrova una rinnovata forza espressiva grazie alla profondità e al coinvolgimento emotivo della melodia. Quel che ne vien fuori è un’accurata commistione di Indie, Pop-Rock e puro cantautorato in grado di abbracciare svariate sonorità e articolarsi su più generi.

“Non è stato facile spogliarmi dei ricordi e delle emozioni che ho impresso nero su bianco e dato in pasto al pubblico. Più volte, nel corso della mia vita, ho avuto la sensazione di essere nudo, indifeso, vulnerabile – ha dichiarato Simone Di Matteo -. Grazie alla scrittura, che è e resta quella veste che più di ogni altra mi si addice, sono riuscito a difendermi, a darmi il giusto valore. L’amore, almeno così dicono, non muore mai di morte naturale. Ad ucciderlo sono tutti i colpi della noncuranza. Per questo, ho deciso di preservarlo tra le pagine del mio cuore attraverso le parole e le melodie che scaturiscono direttamente da ciò che io in prima persona ho provato. Spero che questa contaminazione artistica a cui abbiamo e stiamo dando vita possa sorprendere chiunque abbia il piacere di avvicinarvisi tanto quando, ad oggi, è riuscita a sorprendere me”.

L’uscita del disco è stata anticipata dal rilascio di ben cinque brani. Il primo Anne, seguito a ruota da Abbi cura di me nel corso del 2021. Lo scorso 25 marzo arriva Ci vediamo lunedì, terzo singolo che vanta la straordinaria partecipazione di Laura Bono in duetto con Crimi. Il quarto, dal titolo Racconto d’inverno, un delicato omaggio alla poetica di Fabrizio De André che ha segnato l’esordio di Di Matteo nelle vesti di interprete musicale al fianco di Crimi. E infine Il viandante, traccia bonus che ha visto il noto doppiatore Andrea Piovan dar voce all’eterno girovagare dell’errabondo pellegrino di cui scrive Di Matteo. Tra gli inediti dell’album, invece, anche il duetto tra Crimi e l’esordiente Alessandro Vinci dal titolo L’amore dietro ogni cosa.

L’amore dietro ogni cosa – Andrea Crimi canta Simone Di Matteo è un prodotto corale, un disco da record, dal momento che è il primo in assoluto ad essere stato interamente pensato e trasposto a partire da un testo letterario. Ogni canzone ha la sua storia e ogni storia la sua canzone, e tutte insieme contribuiscono a comunicare il messaggio originario che si cela dietro l’opera madre e che trova la sua più piena espressione nel volto dell’attore Andrea Candeo, protagonista dei videoclip ufficiali di ciascun episodio in musica. La produzione e il mixaggio musicali sono ad opera di Mario Natale, mentre la realizzazione dei videoclip ufficiali e la relativa produzione sono affidate a Modo Agency e alla regia di Bruno Trombetta. La pubblicazione è ad opera dell’etichetta New Music International, mentre l’interpretazione principale, la composizione delle musiche originali e gli arrangiamenti sono di Andrea Crimi. Alle chitarre troviamo Simone Sciarresi. I testi sono a firma di Simone Di Matteo e del paroliere Simone Pozzati. L’art work della copertina è realizzato dall’artista nota a livello internazionale Lucia Ferrara. L’edizione fisica del progetto è prodotta in collaborazione con Nazca, International Communication Agency di Valentino Odorico.

continua a leggere sul sito di riferimento