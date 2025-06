musica,-oltre-in-200-in-fila-per-la-moneta-dedicata-a-renato-zero

Roma, 17 giu. (askanews) – Dopo la ressa per la moneta dedicata alla nave scuola Vespucci di inizio maggio, anche questa mattina una folla numerosa si è radunata di fronte al negozio della Zecca di Stato di Piazza Verdi a Roma per acquistare la moneta dedicata ad una delle canzoni più celebri di Renato Zero, Il Cielo, emessa dal Mef e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Neanche l’afa di metà giugno ha fermato oltre 200 tra appassionati numismatici e sorcini che da stamattina alle 5 si sono messi in fila di fronte al negozio in maniera ordinata. I commessi del negozio hanno raccontato che qualcuno ha anche dormito in auto per garantirsi il posto in fila. La moneta ha una tiratura di 10 mila pezzi e da stamattina è sold out sul sito ipzs.it, si potrà ancora acquistare in negozio.

La moneta in argento rodiato 925‰, finitura Fior di Conio, dal valore nominale di 5 euro, è coniata presso le Officine della Zecca dello Stato. L’effetto ottenuto tramite la rodiatura richiama l’aspetto di un disco in vinile, sul quale è riportato in microincisione l’intero testo della canzone.

Un altro tocco artistico dell’incisore, sul rovescio, è la veduta azzurra del cielo sopra l’isola di Ventotene, dove Renato Zero racconta di aver avuto l’ispirazione per scrivere la canzone. Un’isola che da giovane frequentava spesso e, per questo, rappresentata sullo sfondo del mare sovrastato dalla sagoma stilizzata del cantautore.

DESCRIZIONE TECNICA

Sul dritto della moneta: Rappresentazione di un disco in vinile che riporta, al centro, il testo della canzone “IL CIELO”, composta dal cantautore Renato Zero. In cerchio, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, la firma dell’autore “PETRASSI”.

Sul rovescio della moneta: Come sfondo la veduta del cielo e del mare che hanno ispirato l’artista. Nel giro, in alto, la scritta “IL CIELO”, titolo della canzone celebrata; al centro l’immagine stilizzata ed accennata di “Renato Zero” in una delle sue pose iconiche; a sinistra “5 EURO”, valore nominale; a destra “2025”, anno di emissione della moneta e “R”, identificativo della Zecca di Roma. Moneta rodiata con elementi colorati.