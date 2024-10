Musica, “Pianoforte” segna il ritorno dei Mamastè

Il brano della band salentina disponibile online e negli store

Roma, 6 ott. (askanews) – E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei principali store il nuovo singolo “Pianoforte” dei Mamastè, band salentina dallo stile inconfondibile, che fonde pop e funk. Fondata da Lorenzo Mancarella (voce) e Vito Stefanizzi (basso), la band continua a sorprendere con il suo sound fresco e coinvolgente.

Il brano, prodotto e arrangiato da Francesco Mancarella (Owner dell’etichetta discografica Arca del Blues, direttore d’orchestra a Sanremo e pianista di Alessandra Amoroso), segna un ulteriore passo nel percorso musicale della band. La canzone è stata scritta in collaborazione con Stefano D’Aprile, e si distingue per il suo testo emotivamente potente. Il protagonista, intrappolato in una relazione tossica, esprime il suo tormento nella strofa “era il suo umiliarmi a farmelo pensare”, per poi rinascere con forza e determinazione nel ritornello “Ma adesso io mi sento troppo forte”, paragonando la sua nuova energia alla meraviglia di un bambino che scopre la bellezza del suono del pianoforte.

Il testo, immediato e toccante, cattura con la sua sincerità, regalando immagini vivide e profonde, capaci di arrivare dritte al cuore dell’ascoltatore.

I Mamastè sono una realtà consolidata nella scena musicale italiana. Accanto a Lorenzo Mancarella e Vito Stefanizzi, la band si avvale della collaborazione di musicisti di grande esperienza: Diego Martino (batteria) e Mirko Arnone (chitarra), che hanno contribuito alla realizzazione di questo nuovo singolo.

