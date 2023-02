Musica, “Quello cha fa bene”: fuori il nuovo album di LDA

All’interno anche il brano di Sanremo e il duetto con Britti

Roma, 17 feb. (askanews) – L’emozione di aver calcato il palco più importante e ambito della musica italiana è ancora viva. Dopo aver debuttato in gara tra i big della 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani”, LDA è pronto ora a raccontarsi con “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo album fuori ora in formato fisico e digitale.

Quindici le tracce dell’album che racchiudono sonorità e generi musicali diversi: “Il tema principale – commenta l’artista – è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Non vedo l’ora che diventi del mio pubblico”.

Nella tracklist del nuovo album sono presenti anche “Se poi domani” e “Oggi sono io” con Alex Britti, che i due artisti hanno eseguito sul Palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover.

