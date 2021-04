Musica, rinviati all’estate 2022 i concerti di Claudio Baglioni al Teatro dell’Opera di Roma

ROMA – Rinviati all’estate 2022 i concerti di Claudio Baglioni al Teatro dell’Opera di Roma inizialmente in programma per giugno 2021. Lo ha annunciato in un comunicato la fondazione del teatro, spiegando di aver preso la decisione “in considerazione delle vigenti disposizioni ministeriali”. Sono dunque stati riprogrammato i dodici eventi dal vivo del cantautore romano, per i quali i biglietti già acquistati restano validi per l’anno prossimo. Ecco le nuove date degli spettacoli:

3 giugno 2022 (recupero del 6 giugno 2020 e del 4 giugno 2021)4 giugno 2022 (recupero del 7 giugno 2020 e del 5 giugno 2021)5 giugno 2022 (recupero del 8 giugno 2020 e del 6 giugno 2021)7 giugno 2022 (recupero del 9 giugno 2020 e dell’8 giugno 2021)8 giugno 2022 (recupero del 10 giugno 2020 e del 9 giugno 2021)9 giugno 2022 (recupero del 11 giugno 2020 e del 10 giugno 2021)11 giugno 2022 (recupero del 13 giugno 2020 e del 12 giugno 2021)12 giugno 2022 (recupero del 14 giugno 2020 e del 13 giugno 2021)13 giugno 2022 (recupero del 15 giugno 2020 e del 14 giugno 2021)14 giugno 2022 (recupero del 16 giugno 2020 e del 15 giugno 2021)16 giugno 2022 (recupero del 17 giugno 2020 e del 17 giugno 2021)17 giugno 2022 (recupero del 18 giugno 2020 e del 18 giugno 2021)

“Dodici note sarà un concerto di pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità della grande orchestra classica con coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne – ha ricordato la fondazione Teatro dell’Opera di Roma, che insieme a Friends & Partners produce e organizza i concerti di Baglioni -. Un insieme, a volte sperimentale, a volte tradizionale, che fonde i molteplici linguaggi musicali alla cui base ci sono 12 note: i 12 mattoncini con i quali riedificare, in un luogo simbolo di bellezza e arte millenaria, una casa virtuale di musica e parole”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Musica, rinviati all’estate 2022 i concerti di Claudio Baglioni al Teatro dell’Opera di Roma proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento