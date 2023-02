Musica, Ticketone: Impennata ticket venduti: +200% biglietti venduti

Boom iscritti alla lega Ticketone di Fantasanremo

Roma, 21 feb. (askanews) – Oltre 261mila squadre sono state create nella “Lega TicketOne” di FantaSanremo, il gioco rappresentato da Wonka Talent che ha accompagnato la più famosa competizione musicale italiana. Quest’anno anche TicketOne ha partecipato al FantaSanremo, con la propria lega privata che si è anche classificata al terzo posto all’interno della “Super Lega”.

I premi di TicketOne per i giocatori del FantaSanremo TicketOne, Official Ticketing Partner del FantaSanremo, premierà entro il 28 febbraio i vincitori del concorso “Partecipa e Vinci con TicketOne!”, assegnando oltre 100 voucher spendibili per la maggior parte degli eventi disponibili sul sito www.ticketone.it.

Parteciperanno all’estrazione dei premi a sorte oltre 100mila persone iscritte al concorso dedicato a chi ha giocato nella Lega TicketOne. Moltissimi i giovani che hanno partecipato al concorso giocando con TicketOne al FantaSanremo: il 76% nella fascia d’età 18-34 anni. I premi in palio, che avranno validità 12 mesi dalla consegna al vincitore, consistono in 1 Gift Voucher TicketOne del valore unitario di 250 euro, 25 Gift Voucher TicketOne del valore unitario di 100 euro e 100 Gift Voucher TicketOne del valore unitario di 50 euro.

TicketOne, società leader nel settore del ticketing, ha rilevato, rispetto all’edizione 2022 un incremento di oltre il 200% di biglietti acquistati dai fan per andare ai concerti live degli artisti in gara e degli ospiti che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Il periodo di rilevazione delle vendite di ticket è di 45 giorni, dal 28 dicembre 2022 giorno di avvio del FantaSanremo, al 12 febbraio giorno dopo la finale del 73° Festival di Sanremo.

