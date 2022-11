Musica, tutto esaurito per i Radiodervish in “No time no space”

Il concerto tributo a Franco Battiato

Roma, 14 nov. (askanews) – Tutto esaurito per “No Time No Space” il concerto tributo a Franco Battiato che i Radiodervish terranno al Teatro India, alle ore 19 e in replica alle ore 21, il 15 novembre 2022. L’evento fa parte del programma di “Flautissimo 2022 – La città e la meraviglia”, il festival diretto da Stefano Cioffi.

A un anno dalla scomparsa del grande artista siciliano, i Radiodervish portano in scena “No Time No Space” Omaggio a Franco Battiato. Un concerto “Spirituale”, questo il tributo che nasce dall’incontro tra i Radiodervish e la musica dell’artista catanese. Franco Battiato ha creato un percorso originale nella musica italiana che ha incrociato la ricerca artistica a quella spirituale. Egli è stato anche un punto di riferimento importante per il cantautorato mediterraneo dei Radiodervish i quali hanno condiviso con lui diverse esperienze artistiche e personali.

I Radiodervish si trovano quindi ad essere parte di questo pop-spirituale da lui tracciato. Ed è proprio questo il percorso intorno al quale si sviluppa il concerto tributo che prevede la condivisione di originali interpretazioni delle canzoni di Franco Battiato affiancate dai brani dei Radiodervish più consonanti. I Radiodervish, band che, dal 1997, più di ogni altra, canta di uomini e donne appartenenti a quell’umanità multiculturale, nomade e sradicata, alla ricerca di varchi e passaggi tra Sud e Nord, tra Oriente e Occidente.

