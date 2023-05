Musica, Willie Peyote: il 6 novembre il ritorno live del rapper

Biglietti disponibili a partire dalle 12.00 del 30 maggio

Roma, 30 mag. (askanews) – E’ iniziato il conto alla rovescia per il ritorno live di Willie Peyote. Il prossimo 6 novembre, infatti, il rapper e cantautore torinese partirà per un nuovo tour che lo porterà in autunno a girare per le principali città italiane. I biglietti per le date del tour saranno disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 12:00 di martedì 30 maggio.

Questi i primi appuntamenti del tour prodotto e organizzato da Magellano Concerti (info su www.magellanoconcerti.it):

06 novembre VENARIA REALE (TO) – Teatro Della Concordia 07 novembre MILANO – Fabrique 10 novembre PADOVA – Gran Teatro Geox 18 novembre BOLOGNA – Estragon 20 novembre FIRENZE – Tuscany Hall 25 novembre CIAMPINO (RM) – Orion 01 dicembre MOLFETTA (BA) – Eremo Club 02 dicembre NAPOLI – Casa della Musica

L’annuncio di questi nuovi appuntamenti live arriva dopo la pubblicazione del singolo inedito “Picasso”, disponibile in tutti gli store digitali. “Picasso” è la prima traccia inedita pubblicata dal rapper e cantautore torinese dopo l’uscita del suo ultimo album “PORNOSTALGIA”, uscito lo scorso maggio su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia che ha debuttato nella top10 della classifica dei dischi più venduti e ascoltati in Italia.

