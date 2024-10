Musica, Zucchero “Sugar” Fornaciari nel 2025 torna live negli stadi

Dal 19 giugno partirà il tour “Overdose D’Amore”

Roma, 4 ott. (askanews) – Dopo il grande successo dell'”Overdose D’Amore World Tour”, che lo scorso anno ha attraversato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando un milione di spettatori e facendo tappa in 5 stadi italiani, Zucchero “Sugar” Fornaciari nel 2025 torna live in Italia negli stadi con il suo tour “Overdose D’Amore”. Nuove “sere d’estate” in cui la carica esplosiva di Zucchero attraverserà l’Italia, regalando ancora una volta intense e indimenticabili emozioni per tutto il suo pubblico.

Queste le date del tour “Overdose D’Amore” (prodotte da Friends and Partners): 19 giugno Stadio del Conero, Ancona; 21 giugno Stadio San Nicola, Bari; 26 giugno Stadio Olimpico Grande Torino, Torino; 28 giugno Stadio Euganeo, Padova; Roma.

I biglietti per le date di Ancona, Bari, Torino e Padova sono in prevendita su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali dalle ore 18 di oggi, venerdì 4 ottobre.

È in radio e in digitale il nuovo singolo “Amor che muovi il sole”, cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero. Presentato in anteprima live la scorsa estate per tutti i fan che hanno preso parte al suo tour italiano negli stadi, il singolo “Amor Che Muovi Il Sole” parla dell’amore in una forma universale, descrivendolo come una forza cosmica che dà significato e ordine al mondo, capace di muovere il sole, le stelle e il mare.

“Non posso più sopportare un mondo senza l’amore che tutto muove – afferma Zucchero – questo è il senso di “Amor che muovi il sole” che non è una traduzione letterale del brano dei Killers (“My Own Soul Warning”) ma è un adattamento fatto da me per far suonare la canzone in italiano alla Zucchero. In-gioia (enjoy)”. Il brano anticipa il nuovo album “Discover II” (EMI / Universal Music Italia), in uscita l’8 novembre in fisico e in digitale. Per questo nuovo progetto, il secondo di cover, Zucchero reinterpreta, facendole sue, alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita.