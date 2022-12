Musical, Cats al Sistina: oltre 34mila biglietti venduti

15 sold out per lo spettacolo con Malika Ayane

Roma, 22 dic. (askanews) – Sale la febbre di “Cats”: ad oggi 34.470 mila biglietti venduti e 15 sold out consecutivi dal debutto del 7 Dicembre per il nuovo spettacolo di Massimo Romeo Piparo, al Teatro Sistina, con Malika Ayane e un grande cast di artisti-gatti, in scena per tutte le festività natalizie.

E’ una passione che cresce, un’energia potente e luminosa quella sprigionata sul palco del Teatro Sistina dagli “artisti-felini” di “Cats”, la nuova grande produzione firmata Massimo Romeo Piparo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, che dal debutto il 7 dicembre scorso ha già fatto registrare numeri strabilianti. Sono infatti 34.470 i biglietti venduti, 15 i sold out consecutivi con 22.500 spettatori nelle prime due settimane di repliche dello spettacolo, che si avvia a essere uno dei più grandi successi delle ultime stagioni. Un’accoglienza straordinaria quella riservata dal pubblico a questo titolo storico, che, a 40 anni dal debutto a Broadway (1982), viene ambientato per la prima volta a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Applauditissimi sulla scena la grande voce di Malika Ayane, nel ruolo di Grizabella, la gatta-glamour che interpreta l’intramontabile e struggente “Memory”, e il cast di 27 artisti, sottoposti con trucco e costumi a una vera e propria metamorfosi, sorprendentemente realistica, che li rende autentici ‘gatti umanizzati’. Con loro ogni sera le magiche note suonate dall’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. Firma le coreografie Billy Mitchell, coreografo emergente del West End londinese, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di A.L. Webber, da School of Rock a Cinderella. Perfetto per spettatori di tutte le età, grazie alla sua storia di amicizia e poesia, le spettacolari scenografie (firmate da Teresa Caruso) e il giusto mix tra musica e danza, ma anche illusionismo e magia, il Musical resterà in scena fino al 22 gennaio, accompagnando il pubblico per tutte le festività natalizie, con repliche anche il 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio.

continua a leggere sul sito di riferimento