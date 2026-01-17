musk-chiede-fino-a-134-mld-usd-di-danni-a-openai-e-microsoft

Milano, 17 gen. (askanews) – Elon Musk chiederà a OpenAI e Microsoft un risarcimento danni compreso tra 79 e 134 miliardi di dollari perché l’azienda di ChatGpt lo avrebbe ingannato abbandonando le sue radici no-profit e stringendo una partnership con Microsoft. L’avvocato di Musk, riporta Bloomberg, ha dettagliato la richiesta di risarcimento danni in un atto depositato venerdì, il giorno dopo che un giudice federale ha respinto il tentativo di OpenAI e Microsoft di evitare il processo che si terrà a fine aprile a Oakland, in California.

La valutazione dei danni parte dal presupposto che Musk avrebbe diritto a una parte dell’attuale valutazione di 500 miliardi di dollari di OpenAI, in cui aveva investito 38 milioni di dollari quando è stata fondata nel 2015. Musk ha lasciato OpenAI nel febbraio del 2018 in disaccordo con il fondatore Sam Altman sulla natura della startup e nel 2023 ha fondato la sua società xAI.

“Non vedo l’ora che inizi il processo. Le scoperte e la testimonianza vi lasceranno a bocca aperta”, ha scritto Musk su X. “La causa intentata da Musk è infondata e fa parte della sua tattica di molestie, non vediamo l’ora di dimostrarlo al processo”, ha affermato OpenAI in una nota.